Міністерство інфраструктури ініціювало створення моніторингової групи ЄС на польсько-українському кордоні.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

«Пропонуємо європейським колегам офіційно фіксувати ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне – за яких умов уже понад два тижні перебувають наші водії», – написав він.

Він зазначив, що міністерство вже надіслало офіційного листа з такими пропозиціями представникам ЄС.

Окрім того, відомство розпочало збір даних для евакуації українських водіїв, які застрягли на кордоні через страйк польських перевізників.

«У нас уже скінчився час на узгодження компромісів. Зараз наші водії за мінусової температури страждають від дій кількох людей, які заблокували кордон за згоди місцевої влади», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. до цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.