Українські захисники 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Учора завдяки інформації, яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих російських армійських високопосадовців.

Нагадаємо, російські інформагентства повідомили про загибель акторки Поліни Меньших внаслідок удару, завданого Збройними силами України в районі села Кумачове на Донеччині.

Неофіційно в українській армії назвали цей обстріл «ударом відплати» за російський ракетний удар по 128 окремій гірничо-штурмовій бригаді Збройних сил України під час церемонії нагородження 3 листопада. Тоді вбили 19 українських військових.