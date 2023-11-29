Українські захисники на півдні знищили рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Орім того, за минулу добу на півдні армії РФ завдано наступних втрат:

35 окупантів;

станція радіоелектронної боротьби Поле-21;

комплект антенних систем до станції радіоелектронної боротьби;

сім гармат;

міномет;

вісім одиниць автобронетехніки;

два розвідувальних БПЛА (Мерлін, Орлан-10);

ударний БПЛА типу Ланцет та човен.

Варто додати, що знищено три наглядові пункти та пункт управління БПЛА.

Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.