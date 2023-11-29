Українські захисники на півдні знищили рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Орім того, за минулу добу на півдні армії РФ завдано наступних втрат:
Варто додати, що знищено три наглядові пункти та пункт управління БПЛА.
Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.
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Українські захисники на півдні знищили рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Орім того, за минулу добу на півдні армії РФ завдано наступних втрат:
Варто додати, що знищено три наглядові пункти та пункт управління БПЛА.
Нагадаємо, українські захисники показали, як ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS знищили російський безпілотник ZALA та екіпаж окупантів.