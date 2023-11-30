Центральний районний суд Миколаєва призначив продавчині м’яса з ринку «Юліана» 8 тисяч 500 гривень штрафу за придбання підробленої медичної книжки.

Про це свідчить відповідне рішення Центрального районного суду Миколаєва.

Зазначається, що у квітні цього року касирка з магазину «Свіже м’ясо» придбала у невстановленої судом особи за 200 гривень підроблену медичну книжку, яка була видана нібито Центром первинно медико-санітарної допомоги №6.

У вересні хтось повідомив до поліції, що жінка торгує м’ясом без відповідних документів. Під час перевірки з’ясувалося, що її медична книжка підроблена.

У результаті суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 8,5 тисяч гривень штрафу. Також жінка має сплатити 2 тисячі 390 гривень на користь держави за проведені експертизи.

Нагадаємо, раніше Ленінський суд призначив миколаївцю, який п’яним стріляв з револьвера в іншу людину, 850 гривень штрафу.