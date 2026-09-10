У Миколаєві військовослужбовця засудили до 5,5 років в'язниці за ножові поранення чоловіку

У Миколаєві судили військового за нанесення ножових поранень. Ілюстративне фото istockphoto

Центральний районний суд Миколаєва засудив 41-річного раніше неодноразово судимого військовослужбовця до п'яти з половиною років позбавлення волі за завдання ножових поранень чоловікові.

Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва.

Інцидент стався у квартирі знайомої обвинуваченого. Під час конфлікту між жінкою та її колишнім співмешканцем, який відмовлявся віддати ключі та виселитися, військовослужбовець втрутився у сварку.

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Він повалив чоловіка на підлогу, завдав кількох ударів в обличчя та двічі вдарив його ножем у шию та грудну клітину.

У суді обвинувачений визнав провину та пояснив свої дії впливом алкоголю й бажанням заступитися за знайому. Потерпілий під час засідання заявив про відсутність претензій до нападника.

Суд під головуванням Володимира Алєйнікова визнав чоловіка винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Нагадаємо, що у Снігурівці чоловіка затримали за підозрою у вбивстві односельчанина. За даними слідства, він двічі вдарив чоловіка ножем у живіт. Потерпілий помер на місці.