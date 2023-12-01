Україні вдалося вперше підтвердити факт зміни імені та прізвища української дитини, незаконно вивезеної до Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Йдеться про 10-місячну Маргариту Прокопенко, яка перебувала у дитячому будинку у Херсоні під час окупації міста. Нещодавно стало відомо, що її «удочерив» голова російської партії «Справедливая Россия» Сергій Міронов із дружиною Інною Варламовою.

Сергій Миронов та Інна Варламова

Дівчинку вивезли на територію країни-окупанта нібито для «обстежень та реабілітації», проте згодом їй змінили ім'я та громадянство.

«Так, Маргарита стала «Мариною Міроновою»! Відомо також, що, ймовірно, разом із дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля поки що не відома», – написав Дмитро Лубинець.

Омбудсмен додав, що до нього звернулася опікунка рідної сестри Маргарити із проханням посприяти встановленню місця перебування дитини та оформлення опіки над нею.

«Таким чином, принаймні це вже є підставою для чергових ордерів! Міжнародна спільнота має відреагувати на воєнний злочин росіян та допомогти повернути викрадених Росією дітей», — резюмував обмудсмен.

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованих територіях готують нові групи українських дітей для вивезення за територію України.