Командир взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області продав понад 20 тонн стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Військовий відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. За даними слідства, для власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим.

Завдані державі збитки перевищили 1,4 мільйона гривень. Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі.

Наразі командиру взводу повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби (частина 4 статті 425 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу, який намагався підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення.