На Миколаївщині 43-річна мешканка Первомайської громади стала жертвою шахрайських дій.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
В одному із месенджерів жінці надійшло повідомлення про можливість заробити грошей, виконуючи нескладну онлайн-роботу в зручний для неї час. Вона погодилась та перейшла за посиланням, яке їй скинув «роботодавець».
«За умовами запропонованого онлайн-заробітку їй потрібно було за власні кошти бронювати номери у готелях, за що вона мала отримати високий відсоток від прибутку. Переказавши на рахунок сайту-роботодавця декількома платіжками гроші в загальній сумі 39 тисяч гривень і виконавши усі умови, вона так і не отримала очікуваний прибуток, а натомість втратила власні кошти», — говориться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, у соцмережах шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення «грошової допомоги». Правоохоронці закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не вводити дані своїх банківських карток і паролі нібито для «зарахування грошей».
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На Миколаївщині 43-річна мешканка Первомайської громади стала жертвою шахрайських дій.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
В одному із месенджерів жінці надійшло повідомлення про можливість заробити грошей, виконуючи нескладну онлайн-роботу в зручний для неї час. Вона погодилась та перейшла за посиланням, яке їй скинув «роботодавець».
«За умовами запропонованого онлайн-заробітку їй потрібно було за власні кошти бронювати номери у готелях, за що вона мала отримати високий відсоток від прибутку. Переказавши на рахунок сайту-роботодавця декількома платіжками гроші в загальній сумі 39 тисяч гривень і виконавши усі умови, вона так і не отримала очікуваний прибуток, а натомість втратила власні кошти», — говориться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, у соцмережах шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення «грошової допомоги». Правоохоронці закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не вводити дані своїх банківських карток і паролі нібито для «зарахування грошей».