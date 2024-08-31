На Миколаївщині вигоріло понад 25 га: вогнеборці за добу загасили 29 пожеж

Пожежі у Миколаївській області 31 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 30 серпня, вогнеборці ліквідували 29 пожеж.

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, 18 з них виникло на відкритих територіях, де в переважній більшості горіла суха трава, чагарники, пожнивні залишки, очерет на загальній площі 24 га.

Зокрема пресслужба зазначила, що внаслідок атаки у селі Дмитрівка відбулося займання житлового будинку та сухої трави.

«Не оминули цієї доби нашу область й атаки окупантів. Так, о 17:00 ворог спрямував дрони типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївського району. Внаслідок чого у селі Дмитрівка відбулося займання покрівлі житлового будинку та сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 30 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також зазначається, що з сухостою вогонь перекидався на господарчі споруди у Кривому Озері та у селі Мигія Первомайського району.

«В цьому ж районі черговий караул 23 ДПРЧ працював на пожежі тимчасового полігону твердих побутових відходів площею горіння 1 га. З інших причин горіли гаражі на території приватних домоволодінь у містах Первомайськ та Снігурівка, споруда господарчого призначення у селі Добре Баштанської ТГ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині, 28 серпня, через погіршення погодних умов у вигляді посилення вітру та дощу попадали дерева в окремих районах області.