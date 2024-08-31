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Через ремонт деякі будинки Миколаєва до вечора будуть без води

Роздача води, архівне фото «НикВести»Роздача води, архівне фото «НикВести»

Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт припинено водопостачання по проспекту Героїв України 79-89 з буквами.

Повідомляється, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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