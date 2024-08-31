  • субота

    31 серпня, 2024

  • Миколаїв

  • 31 серпня , 2024 серпня

  • Миколаїв •

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

В Угорщині відкрили першу державну двомовну школу для українських дітей

Студентка, фото: unplashСтудентка, фото: unplash

В Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська двомовна школа для українських дітей. Вона почала свою роботу в Будапешті.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Навчання в цій школі проходитиме українською мовою для учнів з 1 по 12 класи, а програма також передбачає вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування закладу здійснюється з державного бюджету Угорщини.

«Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку Української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для Президента Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном. Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння», — підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити.

Раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей. 

Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.

Читайте також:

news

Урожайність овочів на Миколаївщині зберігається на рівні попереднього року, – ОВА

Анна Гакман
news

«Об'єднав близько 200 містян»: у Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць

Анна Гакман
news

Миколаївці заборгували понад ₴380 млн за тепло

Анна Гакман
news

Дронами та артилерією: російські війська атакували громаду на Миколаївщині

Анна Гакман
news

У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи за три дні до початку навчання

Олена Козубовська