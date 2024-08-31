В Угорщині відкрили першу державну двомовну школу для українських дітей
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- Анна Гакман
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21:26, 31 серпня, 2024
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В Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська двомовна школа для українських дітей. Вона почала свою роботу в Будапешті.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Навчання в цій школі проходитиме українською мовою для учнів з 1 по 12 класи, а програма також передбачає вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування закладу здійснюється з державного бюджету Угорщини.
«Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку Української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для Президента Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном. Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння», — підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити.
Раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.
Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.
Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.