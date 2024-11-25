Графік відключень світла у Миколаєві та області 26 листопада
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- Даріна Мельничук
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19:16, 25 листопада, 2024
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У Миколаївській області 26 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що відключення діятимуть в період з 7:00 до 21:00 години:
- 7:00 – 10:00 — одна черга відключень
- 14:00 – 21:00 — одна черга відключень
В почерговому розрізі:
1 черга: 16:00 - 18:00
3 черга: 14:00 - 16:00
4 черга: 08:00 - 10:00
20:00 - 21:00
5 черга: 18:00 - 20:00
6 черга: 07:00 - 08:00.
Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.
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