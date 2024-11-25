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Графік відключень світла у Миколаєві та області 26 листопада

Відключення електроенергії, фото: PMG.uaВідключення електроенергії, фото: PMG.ua

У Миколаївській області 26 листопада діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення діятимуть в період з 7:00 до 21:00 години: 

  • 7:00 – 10:00 — одна черга відключень
  • 14:00 – 21:00 — одна черга відключень
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В почерговому розрізі:

1 черга:  16:00 - 18:00

 

3 черга:  14:00 - 16:00

                          

4 черга:  08:00 - 10:00

               20:00 - 21:00    

        

5 черга:  18:00 - 20:00

              

6 черга:  07:00 - 08:00.

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.   

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