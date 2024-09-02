Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Зранку, 2 вересня, російські війська обстріляли Київ. У результаті ракетного удару постраждало двоє людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що крилаті ракети (ймовірно Х-101) випустили близько третьої ночі зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області (РФ). Одночасно з підльотом крилатих ракет, росіяни запустили по Києву й передмістю корейські балістичні ракети KN-24/Іскандер-М, а також ще один ударний дрон.

Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

За попередньою інформацією, падіння уламків сталися у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу загасили.

Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену, станція працює.

Також у Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні, пожежу ліквідували. У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

«Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях. Наразі станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували», — додав Віталій Кличко.

Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва