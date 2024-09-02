  • понеділок

    2 вересня, 2024

  • 2 вересня , 2024 вересня

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Армія РФ атакувала Київ крилатими та балістичними ракетами, є постраждалі

Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС КиєваРосійська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Зранку, 2 вересня, російські війська обстріляли Київ. У результаті ракетного удару постраждало двоє людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що крилаті ракети (ймовірно Х-101) випустили близько третьої ночі зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області (РФ). Одночасно з підльотом крилатих ракет, росіяни запустили по Києву й передмістю корейські балістичні ракети KN-24/Іскандер-М, а також ще один ударний дрон. 

Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС КиєваРосійська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

За попередньою інформацією, падіння уламків сталися  у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. У Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу загасили. 

Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену, станція працює.

Також у Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні, пожежу ліквідували. У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

«Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях. Наразі станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували», — додав Віталій Кличко.

Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС КиєваРосійська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва
Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС КиєваРосійська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва
Російська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС КиєваРосійська армія завдала ракетного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва
Нагадаємо, російські війська 1 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки дві людини дістали поранення.

Читайте також:

news

У Миколаєві працюють 22 дитячих садочки — їх вистачає лише на третину дітей у місті

Юлія Бойченко
news

93% дитячих майданчиків у Миколаєві вже передали на баланс підприємства «Пілот»

Юлія Бойченко
news

Ремонт другого етапу реконструкції спорткомплексу «Зоря» затягнувся: до проєкту вирішили додати укриття

Юлія Бойченко
news

В усіх школах Миколаєва, де є укриття, вже встановлені альтернативні джерела живлення, — Личко

Анна Гакман
news

РФ вдарила «Шахедом» по складу з зерном на Миколаївщині

Юлія Бойченко

На утримання майданчиків цьогоріч з бюджета Миколаєва виділили ₴19 млн

У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи

2 години тому

Як війна вплинула на готельно-ресторанний бізнес Миколаєва

Олена Козубовська

Головне сьогодні