«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла до кінця доби 4 вересня. Фото: «МикВісті»

«Миколаївобленерго» опублікувало прогноз по графіку погодинних відключень (ГПВ) до кінця доби 4 вересня.

Вони зазначають, якщо інших змін не буде, до кінця доби прогноз в почерговому розрізі такий:

1 черга: ...

18:00 - 20:00

2 черга: ...

18:00 - 20:00

3 черга: ...

14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

4 черга: ...

14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

5 черга: ...

16:00 - 18:00

22:00 - 24:00

6 черга: ...

16:00 - 18:00

22:00 - 24:00

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, російська армія знову атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, пошкодивши лінію електропередачі та будинки.