«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла до кінця доби 4 вересня
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- Даріна Мельничук
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14:00, 04 вересня, 2024
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«Миколаївобленерго» опублікувало прогноз по графіку погодинних відключень (ГПВ) до кінця доби 4 вересня.
Вони зазначають, якщо інших змін не буде, до кінця доби прогноз в почерговому розрізі такий:
1 черга: ...
18:00 - 20:00
2 черга: ...
18:00 - 20:00
3 черга: ...
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
4 черга: ...
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
5 черга: ...
16:00 - 18:00
22:00 - 24:00
6 черга: ...
16:00 - 18:00
22:00 - 24:00
Нагадаємо, вчора, 3 вересня, російська армія знову атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, пошкодивши лінію електропередачі та будинки.