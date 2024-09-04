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«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла до кінця доби 4 вересня

«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла до кінця доби 4 вересня. Фото: «МикВісті»«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла до кінця доби 4 вересня. Фото: «МикВісті»

«Миколаївобленерго» опублікувало прогноз по графіку погодинних відключень (ГПВ) до кінця доби 4 вересня.

Вони зазначають, якщо інших змін не буде, до кінця доби прогноз в почерговому розрізі такий:

1 черга:  ...

                18:00 - 20:00          

2 черга:  ...

                18:00 - 20:00

3 черга:  ...

                14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00                           

4 черга:  ...

                14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00                          

5 черга:  ...

                16:00 - 18:00

                22:00 - 24:00           

6 черга:  ...

                 16:00 - 18:00

                 22:00 - 24:00

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, російська армія знову атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, пошкодивши лінію електропередачі та будинки.

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