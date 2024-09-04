Через ремонт деякі будинки Миколаєва до завтра будуть без води

Баклажки для води, фото: «МикВісті»

Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що внаслідок аварійного витоку на вулиці Янтарній, 167 припинено водопостачання по вулиці Янтарній від проспекту Богоявленського до Степової.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 5 вересня.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».