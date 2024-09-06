Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

Російські війська минулої доби, 5 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 4 людей дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Комишани, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Тягинка, Михайлівка, Золота Балка, Бургунка, Раківка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в освітній та медичні заклади, адмінбудівлю, торгівельно-розважальний центр та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 вересня, російська армія обстріляла два медичні заклади у центрі Херсона. Внаслідок атаки двоє медпрацівників отримали поранення.