На збірному пункті Київського міського ТЦК та СП сталася штовханина між військовослужбовцями та цивільними, які намагалися проникнути на територію військкомату та блокували автобус з мобілізованими.

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

Подія сталася зранку 6 вересня. У Telegram-каналах поширили два відео. На першому видно, як військові виштовхують жінку з території збірного пункту та зачиняють за нею ворота. На другому — військові відганяють цивільних від мікроавтобуса.

Повідомлялося, що люди прийшли «попрощатися» з мобілізованими родичами, але їх нібито не пустили.

Водночас у ТЦК розповіли, що люди спробували незаконно проникнути на територію об’єкта Міністерства оборони, який перебуває під охороною.

Крім того, як зазначили у ТЦК, ті ж люди намагалися перешкоджати виїзду автомобільної техніки з території збірного пункту.

Повідомляють, що військовослужбовцям довелося застосувати «фізичний вплив у межах службових повноважень», щоб не дати людям незаконно потрапити на військовий об’єкт.

За цим фактом у ТЦК призначили службове розслідування. Водночас військові нагадали, що під час дії воєнного стану перешкоджання діям підрозділів Збройних сил може закінчитися кримінальним покаранням.

Нагадаємо, у Миколаєві звільнили одного з керівників районного територіального центру комплектування (ТЦК) за неналежну роботу.