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У Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі у квартирі

У Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві 11 вересня загорілась квартира на другому поверсі дев’ятиповерхівки у Заводському районі. Внаслідок пожежі постраждала дитина.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Зазначається, що в одній із задимлених кімнат рятувальники виявили 7-річного хлопчика й винесли його на свіже повітря. До прибуття медиків вогнеборці за допомогою апарату на стисненому повітрі забезпечили йому вентиляцію легень, адже він встиг надихатись продуктами горіння. Наразі дитину госпіталізували до лікарні.

У Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів, причина встановлюється. Від ДСНС працювали 11 співробітників та 3 одиниці техніки.   

Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Миколаєві шестирічний хлопчик випав з балкона квартири на сьомому поверсі. 

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