У Миколаєві вогнеборці врятували 7-річного хлопчика під час пожежі у квартирі
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- Даріна Мельничук
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16:27, 11 вересня, 2024
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У Миколаєві 11 вересня загорілась квартира на другому поверсі дев’ятиповерхівки у Заводському районі. Внаслідок пожежі постраждала дитина.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що в одній із задимлених кімнат рятувальники виявили 7-річного хлопчика й винесли його на свіже повітря. До прибуття медиків вогнеборці за допомогою апарату на стисненому повітрі забезпечили йому вентиляцію легень, адже він встиг надихатись продуктами горіння. Наразі дитину госпіталізували до лікарні.
Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів, причина встановлюється. Від ДСНС працювали 11 співробітників та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Миколаєві шестирічний хлопчик випав з балкона квартири на сьомому поверсі.