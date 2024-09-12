Відома у Миколаєві краєзнавиця Чичкалюк потрапила у ДТП: потрібна допомога
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- Альона Коханчук
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11:38, 12 вересня, 2024
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Відома у Миколаєві краєзнавиця Тетяна Чичкалюк потрапила у ДТП та потребує допомоги.
Про це повідомив на її Facebook-сторінці Володимир Самойленко
Він повідомив, що під час перебування у Туреччині миколаївська краєзнавиця, голова ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області» Тетяна Чичкалюк потрапила у ДТП.
Наразі вона госпіталізована і перебуває у реанімації лікарні міста Анталія з важкою черепною травмою і переломом ліктьового суглоба лівої руки. Зараз вона у непритомному стані та підключена до апарату штучної вентиляції легень.
«У комі вже три дні. Підключили апарат штучного дихання. Почалася пневмонія. Колють антибіотики», — додав він.
Всі, хто бажає допомогти, можуть надсилати фінансову допомогу на банківську карту ротарійця РК «Одеса Ришелье»:
Олександр Федоров
Приватбанк
5363 5423 2062 2906
Монобанк
5375 4115 0481 7300
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