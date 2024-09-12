Тетяна Чичкалюк . Фото з її Facebook-сторінки

Відома у Миколаєві краєзнавиця Тетяна Чичкалюк потрапила у ДТП та потребує допомоги.

Про це повідомив на її Facebook-сторінці Володимир Самойленко

Він повідомив, що під час перебування у Туреччині миколаївська краєзнавиця, голова ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області» Тетяна Чичкалюк потрапила у ДТП.

Наразі вона госпіталізована і перебуває у реанімації лікарні міста Анталія з важкою черепною травмою і переломом ліктьового суглоба лівої руки. Зараз вона у непритомному стані та підключена до апарату штучної вентиляції легень.

«У комі вже три дні. Підключили апарат штучного дихання. Почалася пневмонія. Колють антибіотики», — додав він.

Всі, хто бажає допомогти, можуть надсилати фінансову допомогу на банківську карту ротарійця РК «Одеса Ришелье»:

Олександр Федоров

Приватбанк

5363 5423 2062 2906

Монобанк

5375 4115 0481 7300

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