  • четвер

    12 вересня, 2024

  • 22°
    Гроза

    Миколаїв

  • 12 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 22° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Відома у Миколаєві краєзнавиця Чичкалюк потрапила у ДТП: потрібна допомога

Тетяна Чичкалюк . Фото з її Facebook-сторінкиТетяна Чичкалюк . Фото з її Facebook-сторінки

Відома у Миколаєві краєзнавиця Тетяна Чичкалюк  потрапила у ДТП та потребує допомоги.

Про це повідомив на її Facebook-сторінці Володимир Самойленко  

Він повідомив, що під час перебування у Туреччині миколаївська краєзнавиця, голова ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області» Тетяна Чичкалюк потрапила у ДТП.

Наразі вона госпіталізована і перебуває у реанімації лікарні міста Анталія з важкою черепною травмою і переломом ліктьового суглоба лівої руки. Зараз вона у непритомному стані та підключена до апарату штучної вентиляції легень.

«У комі вже три дні. Підключили апарат штучного дихання. Почалася пневмонія. Колють антибіотики», — додав він.

Всі, хто бажає допомогти, можуть надсилати фінансову допомогу на банківську карту ротарійця РК «Одеса Ришелье»:

Олександр Федоров

Приватбанк

5363 5423 2062 2906

Монобанк

5375 4115 0481 7300

Також читайте: у Коблівській громаді створили перспективний план розвитку до 2027 року, де прописали можливості для відродження туристичної галузі у регіоні.

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті

Олена Козубовська
новини

Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади

Олена Козубовська
новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
новини

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич

У Миколаєві 2-й день рубають дерева заради кіосків. Депутат партії Сєнкевича заявив про «договірняк»

Юлія Бойченко

Депутати Южноукраїнська не підтримали облаштування місць відпочинку на місцевому пляжі

Делегація ПРООН оглянула в Миколаєві демонтаж зруйнованого корпусу «Сухомлинки»: роботи обіцяють завершити за два тижні

Рух фур по Варварівці обмежать, щоб вантажівки не об'їжджали ваговий контроль

«Дякуємо за аналітику», — мерія Миколаєва призначила перевірку басейну «Зоря» після статті про «липові» чеки