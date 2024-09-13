  • п'ятниця

    13 вересня, 2024

  • 25.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 25.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Миколаївщині минулої доби вогнеборці загасили 5 пожеж, одна з них сталась через російський обстріл

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 12 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж, одна з них трапилась через нічний російський обстріл.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві внаслідок падіння уламків збитого дрону сталась пожежа на території продовольчого підприємства. Її оперативно загасили вогнеборці, постраждалих немає. 

На території Казанківської територіальної громади Баштанського району та Веснянської територіальної громади Миколаївського району горіла суха трава. Площа вигорілої території склала 1 гектар та 1500 квадратних метри. В одному з випадків причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, в іншому — встановлюється. 

У місті Первомайськ рятувальники загасили пожежу в житловому будинку площею 20 квадратних метрів. 

Також в Центральному районі Миколаєва сталось незначне займання сміття та побутових речей в будівлі, що не експлуатується.

Причини пожеж з’ясовуються. Від ДСНС працювали 27 співробітників та 7 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, на Миколаївщині 11 вересня вогнеборці 9 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 6 гектарів.

Читайте також:

новини

У двох гімназіях Миколаєва за ₴44,6 млн капітально відремонтують харчоблоки

Олена Козубовська
новини

Виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті

Олена Козубовська
новини

Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади

Олена Козубовська
новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська

Мигіївська сільрада не може знайти підрядника, який за ₴13 млн відремонтує водомережу у Софіївці

Частина вулиць Миколаєва через ремонт мереж залишиться без води: адреси

6 годин тому

Замороження конфлікту та відмова України від НАТО: Трамп може запропонувати «мирний план» для припинення російсько-української війни

ПОЛІТИКА

Головне сьогодні