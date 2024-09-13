Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 12 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж, одна з них трапилась через нічний російський обстріл.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві внаслідок падіння уламків збитого дрону сталась пожежа на території продовольчого підприємства. Її оперативно загасили вогнеборці, постраждалих немає.

На території Казанківської територіальної громади Баштанського району та Веснянської територіальної громади Миколаївського району горіла суха трава. Площа вигорілої території склала 1 гектар та 1500 квадратних метри. В одному з випадків причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, в іншому — встановлюється.

У місті Первомайськ рятувальники загасили пожежу в житловому будинку площею 20 квадратних метрів.

Також в Центральному районі Миколаєва сталось незначне займання сміття та побутових речей в будівлі, що не експлуатується.

Причини пожеж з’ясовуються. Від ДСНС працювали 27 співробітників та 7 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, на Миколаївщині 11 вересня вогнеборці 9 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 6 гектарів.