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Пожежі на Миколаївщині: за добу вигоріло 6 гектарів на відкритих територіях

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 11 вересня, вогнеборці 9 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 6 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що горіння чагарників та сухої трави зафіксовані  в Снігурівській, Баштанській, Казанківській територіальних громадах Баштанського району, Мішково-Погорілівській, Новоодеській, Воскресенській територіальних громадах Миколаївського району, Веселинівській територіальній громаді Вознесенського району та Арбузинській територіальній громаді Первомайського району.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Мішково-Погорілівській територіальній громаді на території садово-виноградного товариства пожежа сухостою перекинулась на господарчу споруду, внаслідок чого її було повністю знищено.

Від ДСНС працювали 32 чоловіка, 8 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон «Пересадівка», «Безпечна Веселинівщина».

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Миколаєві 11 вересня загорілась квартира на другому поверсі дев’ятиповерхівки у Заводському районі. Внаслідок пожежі постраждала дитина.

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