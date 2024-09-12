Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині минулої доби, 11 вересня, вогнеборці 9 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 6 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що горіння чагарників та сухої трави зафіксовані в Снігурівській, Баштанській, Казанківській територіальних громадах Баштанського району, Мішково-Погорілівській, Новоодеській, Воскресенській територіальних громадах Миколаївського району, Веселинівській територіальній громаді Вознесенського району та Арбузинській територіальній громаді Первомайського району.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Мішково-Погорілівській територіальній громаді на території садово-виноградного товариства пожежа сухостою перекинулась на господарчу споруду, внаслідок чого її було повністю знищено.

Від ДСНС працювали 32 чоловіка, 8 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон «Пересадівка», «Безпечна Веселинівщина».

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Миколаєві 11 вересня загорілась квартира на другому поверсі дев’ятиповерхівки у Заводському районі. Внаслідок пожежі постраждала дитина.