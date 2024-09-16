Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

Російські війська минулої доби, 15 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Новоолександрівка, Михайлівка, Українка, Дудчани та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку і приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області 14 вересня внаслідок російської агресії загинули двоє людей, а також семеро отримали поранення.