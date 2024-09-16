Постраждалі від війни домогосподарства Миколаївщини зможуть отримати гранти: деталі

Вирощування кукурудзи, фото з відкритих джерел

Миколаївський район, Шевченківська та Ольшанська громади Миколаївської області мають можливість отримати гранти від міжнародного донора. Ця ініціатива спрямована на підтримку вразливих домогосподарств, які постраждали через збройний конфлікт.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що програма підтримує як внутрішньо переміщені домогосподарства, так і ті, що повернулися до своїх домівок після переміщення.

«Фінансова допомога спрямована на запуск або відновлення господарської діяльності у таких галузях: тваринництво, рослинництво, бджолярство, городництво, приготування продуктів харчування, надання послуг, пошив або ремонт одягу, ремесла тощо. Відібрані домогосподарства зможуть отримати грант від 26 тисяч до 36 тисяч гривень для придбання товарів і послуг, які повинні бути спрямовані на масштабування виробництва та/або отримання прибутку», – повідомляє пресслужба.

Дізнатися докладніше про умови програми та заповнити заявку на участь можна за посиланням.

Нагадаємо, директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун повідомила, що аграрії Миколаївської області експортують продукцію в 33 країни світу.