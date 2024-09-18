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Армія РФ обстріляла Херсощину: 1 людина загинула, 4 поранені

Знак перед в'їздом у Херсон. Ілюстраційне фотоЗнак перед в'їздом у Херсон. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 17 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Білозерка, Гончарне, Берислав, Михайлівка, Таврійське, Золота Балка, Гаврилівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в соціально-медичну установу, магазин та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 22 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, гаражні кооперативи та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 18 вересня російська армія атакувала Миколаївську область ударними БпЛА та вдарила крилатою ракетою Х-59.

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