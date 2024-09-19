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У Первомайську сталось дві пожежі — горіла суха трава та господарча споруда

Пожежа у Певромайську 18 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Певромайську 18 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Первомайську минулої доби, 18 вересня, вогнеборці загасили дві пожежі. Горіла суха трава та господарча споруда на території приватного сектору.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави на площі 1000 квадратних метрів. Потім залучились до гасіння господарчої споруди, що загорілась на території приватного сектору на площі 20 квадратних метрів. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. 

Від ДСНС працювали 20 співробітників частини та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, на Миколаївщині 17 вересня вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала понад 50 гектарів.

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