Сьогодні синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку на Миколаївщині

У п'ятницю, 20 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ ІII клас

Вознесенськ V клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків ІV клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 20 вересня, Ілюстрація: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, на Миколаївщині 17 вересня вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала понад 50 гектарів.