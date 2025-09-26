На Миколаївщині вщент згорів автомобіль, який зайнявся просто під час руху. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 26 вересня, на Миколаївщині вщент згорів автомобіль, який зайнявся просто під час руху.

Як повідомили в ДСНС, загоряння Renault Clio Symbol сталося на автошляху неподалік села Романово-Булгакове Горохівської територіальної громади Баштанського району.

На Миколаївщині вщент згорів автомобіль, який зайнявся просто під час руху. Фото: ДСНС

На Миколаївщині вщент згорів автомобіль, який зайнявся просто під час руху. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу площею близько чотирьох квадратних метрів. Причини займання наразі встановлюються.

Зазначається, що водій та двоє пасажирів не постраждали. До гасіння залучалися четверо рятувальників і одна одиниця техніки.

Раніше повідомлялось, що 25 вересня, на території Миколаївської області сталося 17 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.