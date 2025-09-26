На Миколаївщині вщент згорів автомобіль, який зайнявся просто під час руху
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:53, 26 вересня, 2025
-
У п'ятницю, 26 вересня, на Миколаївщині вщент згорів автомобіль, який зайнявся просто під час руху.
Як повідомили в ДСНС, загоряння Renault Clio Symbol сталося на автошляху неподалік села Романово-Булгакове Горохівської територіальної громади Баштанського району.
Рятувальники ліквідували пожежу площею близько чотирьох квадратних метрів. Причини займання наразі встановлюються.
Зазначається, що водій та двоє пасажирів не постраждали. До гасіння залучалися четверо рятувальників і одна одиниця техніки.
Раніше повідомлялось, що 25 вересня, на території Миколаївської області сталося 17 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.