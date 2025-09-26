Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік

Пожежа на відкритій території у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Учора, 23 вересня, на території Миколаївської області сталося 17 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У селі Мигія Первомайського району під час гасіння приватного будинку рятувальники знайшли тіло 48-річного чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 55 квадратних метрів. Причини загоряння з’ясовуються.

Також горіли житловий будинок у селі Доманівка Вознесенського району та господарська споруда в селі Агрономія Первомайського району. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню на два житлові будинки, літню кухню та ще одну господарську споруду.

Упродовж доби пожежники дев’ять разів виїжджали на гасіння сухої трави, чагарників та очерету на площі понад 3,2 гектара. У Коблівській громаді вони також загасили пожежу на сміттєзвалищі площею близько 300 квадратних метрів.

Крім того, у Центральному районі Миколаєва рятувальники ліквідували загоряння парасольок на літньому майданчику.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року на території Миколаївської області сталося 3728 пожеж. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді сталося 2872 випадки.