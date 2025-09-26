  • пʼятниця

    26 вересня, 2025

  • 12.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік

Пожежа на відкритій території у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа на відкритій території у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Учора, 23 вересня, на території Миколаївської області сталося 17 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У селі Мигія Первомайського району під час гасіння приватного будинку рятувальники знайшли тіло 48-річного чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 55 квадратних метрів. Причини загоряння з’ясовуються.

Також горіли житловий будинок у селі Доманівка Вознесенського району та господарська споруда в селі Агрономія Первомайського району. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню на два житлові будинки, літню кухню та ще одну господарську споруду.

Упродовж доби пожежники дев’ять разів виїжджали на гасіння сухої трави, чагарників та очерету на площі понад 3,2 гектара. У Коблівській громаді вони також загасили пожежу на сміттєзвалищі площею близько 300 квадратних метрів.

Крім того, у Центральному районі Миколаєва рятувальники ліквідували загоряння парасольок на літньому майданчику.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року на території Миколаївської області сталося 3728 пожеж. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді сталося 2872 випадки.

Останні новини про: Пожежі

Через пожежі на Миколаївщині горів будинок, сарай та суха трава
У Миколаєві через пожежі горів автобус, тераса ресторану та сміттєві контейнери
З початку року на Миколаївщині сталося найбільше пожеж через необережне поводження з вогнем
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

З початку року на Миколаївщині сталося найбільше пожеж через необережне поводження з вогнем
У Миколаєві через пожежі горів автобус, тераса ресторану та сміттєві контейнери
Через пожежі на Миколаївщині горів будинок, сарай та суха трава

Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинок

Даріна Мельничук

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси