У Миколаєві сталось дві пожежі — горіло складське приміщення та сухостій
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- Даріна Мельничук
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11:45, 20 вересня, 2024
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У четвер, 19 вересня, в Центральному районі Миколаєва майже одночасно виникли дві пожежі. Горіло складське приміщення на території підприємства та сухостій.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що під час пожежі складського приміщення вогнеборці не допустили збільшення масштабів вогню, тим самим запобігли його знищення. Площа вигорілої території склала 10 гектарів.
Пізніше, надзвичайникам довелось гасити сарай та відбивати пожежу від сусідніх дворів.
«Вогнеборці боролись зі стихією у надскладних умовах, адже полум'я вирувало на крутому схилі, до якого повністю відсутній під'їзд, а дістатись до місця можна було тільки з берега річки. При цьому на момент прибуття вогонь все ж таки зачепив одну господарчу споруду на території приватного подвір'я. Завдяки своєчасно вжитим заходам загоряння все ж таки вдалось приборкати», — йдеться у повідомленні.
Наразі причини пожеж встановлюються.
Нагадаємо, у Первомайську 18 вересня вогнеборці загасили дві пожежі. Горіла суха трава та господарча споруда на території приватного сектору.