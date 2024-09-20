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У Миколаєві сталось дві пожежі — горіло складське приміщення та сухостій

У Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

У четвер, 19 вересня, в Центральному районі Миколаєва майже одночасно виникли дві пожежі. Горіло складське приміщення на території підприємства та сухостій. 

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що під час пожежі складського приміщення вогнеборці не допустили збільшення масштабів вогню, тим самим запобігли його знищення. Площа вигорілої території склала 10 гектарів.

У Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пізніше, надзвичайникам довелось гасити сарай та відбивати пожежу від сусідніх дворів.

«Вогнеборці боролись зі стихією у надскладних умовах, адже полум'я вирувало на крутому схилі, до якого повністю відсутній під'їзд, а дістатись до місця можна було тільки з берега річки. При цьому на момент прибуття вогонь все ж таки зачепив одну господарчу споруду на території приватного подвір'я. Завдяки своєчасно вжитим заходам загоряння все ж таки вдалось приборкати», — йдеться у повідомленні.

Наразі причини пожеж встановлюються.

У Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві 19 вересня сталися дві пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Первомайську 18 вересня вогнеборці загасили дві пожежі. Горіла суха трава та господарча споруда на території приватного сектору.

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