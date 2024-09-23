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Російська армія атакувала Херсонщину: одна людина загинула, ще 7 — поранені

Обстріл Херсона. Фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Фото: Суспільне

Росіяни минулої доби, 22 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 7-дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Веселе, Тягинка, Понятівка, Одрадокам'янка, Берислав, Нововоронцовка, Білозерка, Новоберислав, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Томина Балка, Бобровий Кут, Зміївка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в адмінбудівлі, банківську установу та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, автобуси та приватні автомобілі», — йдеться повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня, через російські обстріли на Херсонщині 5 людей дістали поранення. Росіяни атакували 17 населених пунктів.

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