На Миколаївщині 1 жовтня синоптики прогнозують найвищий рівень пожежної небезпеки
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- Даріна Мельничук
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21:00, 30 вересня, 2024
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У вівторок, 1 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ V клас
- Вознесенськ V клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків V клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, у Миколаївській області 29 вересня та в ніч на 30 вересня вогнеборці загасили 11 пожеж, дві з них виникли внаслідок обстрілів.