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На Миколаївщині 1 жовтня синоптики прогнозують найвищий рівень пожежної небезпеки

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

У вівторок, 1 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ V клас 
  • Вознесенськ V клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків V клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 1 жовтня. Зображення: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 1 жовтня. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, у Миколаївській області 29 вересня та в ніч на 30 вересня вогнеборці загасили 11 пожеж, дві з них виникли внаслідок обстрілів.

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