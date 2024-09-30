На Миколаївщині 1 жовтня синоптики прогнозують найвищий рівень пожежної небезпеки

У вівторок, 1 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, у Миколаївській області 29 вересня та в ніч на 30 вересня вогнеборці загасили 11 пожеж, дві з них виникли внаслідок обстрілів.