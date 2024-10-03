На Миколаївщині 4 жовтня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У пʼятницю, 4 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ V клас

Вознесенськ V клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 4 жовтня. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня на Миколаївщині виникло 15 пожеж, сім з яких — в житловому секторі. Ще сім разів горіли сухостої та один раз будівля, що не експлуатується.