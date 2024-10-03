На Миколаївщині 4 жовтня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки
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- Даріна Мельничук
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21:15, 03 жовтня, 2024
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У пʼятницю, 4 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ V клас
- Вознесенськ V клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків V клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня на Миколаївщині виникло 15 пожеж, сім з яких — в житловому секторі. Ще сім разів горіли сухостої та один раз будівля, що не експлуатується.