Знайшли у полі на Миколаївщині: вибухотехніки знищили бойову частину БпЛА та касетний боєприпас
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- Марія Хаміцевич
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15:08, 04 жовтня, 2024
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Жителі двох громад Миколаївщини знайшли у полях бойову частину безпілотного літального апарату та нерозірваний фугасний касетно-осколковий бойовий елемент.
Як повідомили у Національній поліції Миколаївської області, вибухотехніки прибули на місця подій, щоб провести огляд території та знешкодити залишки від ворожої зброї.
Як зазначили у поліції, що під час однієї з ворожих атак бійці протиповітряної оборони збили БпЛА. Однак при він не здетонував. Разом з тим безпілотник продовжував становити небезпеку для людей, адже в ньому містилося до 50 кілограмів вибухівки. У спеціально облаштованому місці поліцейські провели дистанційне її знешкодження.
Про виявлений касетний боєприпас, який знаходився у безпосередній близькості до домівок, до поліції сповістили жителі одного з сіл Шевченківської громади. Зважаючи на те, що касетні бойові елементи є вкрай небезпечними і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили його на місці.
«Лише цього тижня фахівці управління вибухотехнічної служби поліції оглянули 6 гектарів землі та вилучили 25 небезпечних боєприпасів», — наголосили у поліції.
Також вони закликали миколаївців бути максимально обережними та обачними. У випадку виявлення предметів, вибухонебезпечних або схожих на них, слід невідкладно повідомляти до профільних служб за номерами 101 або 102, а також:
- не підходити до предмета, не торкатись, не пересувати та не розбирати його;
- не підпускати до нього інших людей;
- зберігати спокій та рівновагу.
Скільки українців постраждали від мін?
За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.
На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.
20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.
Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.
Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.
Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.
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