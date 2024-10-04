Знайшли у полі на Миколаївщині: вибухотехніки знищили бойову частину БпЛА та касетний боєприпас

Вибухонебезпечний предмет, який знайшли у полі на Миколаївщині, фото: Нацполіція Миколаївської області

Жителі двох громад Миколаївщини знайшли у полях бойову частину безпілотного літального апарату та нерозірваний фугасний касетно-осколковий бойовий елемент.

Як повідомили у Національній поліції Миколаївської області, вибухотехніки прибули на місця подій, щоб провести огляд території та знешкодити залишки від ворожої зброї.

Як зазначили у поліції, що під час однієї з ворожих атак бійці протиповітряної оборони збили БпЛА. Однак при він не здетонував. Разом з тим безпілотник продовжував становити небезпеку для людей, адже в ньому містилося до 50 кілограмів вибухівки. У спеціально облаштованому місці поліцейські провели дистанційне її знешкодження.

Про виявлений касетний боєприпас, який знаходився у безпосередній близькості до домівок, до поліції сповістили жителі одного з сіл Шевченківської громади. Зважаючи на те, що касетні бойові елементи є вкрай небезпечними і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили його на місці.

«Лише цього тижня фахівці управління вибухотехнічної служби поліції оглянули 6 гектарів землі та вилучили 25 небезпечних боєприпасів», — наголосили у поліції.

Вибухонебезпечний предмет, який знайшли у полі на Миколаївщині, фото: Нацполіція Миколаївської області Вибухонебезпечний предмет, який знайшли у полі на Миколаївщині, фото: Нацполіція Миколаївської області

Також вони закликали миколаївців бути максимально обережними та обачними. У випадку виявлення предметів, вибухонебезпечних або схожих на них, слід невідкладно повідомляти до профільних служб за номерами 101 або 102, а також:

не підходити до предмета, не торкатись, не пересувати та не розбирати його;

не підпускати до нього інших людей;

зберігати спокій та рівновагу.

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.