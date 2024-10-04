На Миколаївщині 5 жовтня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У суботу, 5 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ V клас

Вознесенськ V клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 4 жовтня. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, за добу вогнеборці пʼять разів виїжджали на пожежі, які виникли на відкритих територіях у Миколаївському районі області.