На Миколаївщині 5 жовтня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки
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- Даріна Мельничук
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22:33, 04 жовтня, 2024
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У суботу, 5 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ V клас
- Вознесенськ V клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків V клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, за добу вогнеборці пʼять разів виїжджали на пожежі, які виникли на відкритих територіях у Миколаївському районі області.
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