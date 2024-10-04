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На Миколаївщині 5 жовтня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У суботу, 5 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ V клас 
  • Вознесенськ V клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків V клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 4 жовтня. Зображення: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 4 жовтня. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, за добу вогнеборці пʼять разів виїжджали на пожежі, які виникли на відкритих територіях у Миколаївському районі області.

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