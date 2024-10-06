На Миколаївщині за добу сталося 8 пожеж: у Первомайській громаді знову горіло сміттєзвалище

Пожежа у Миколаївській області 5 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 5 жовтня, вогнеборці вісім разів виїжджали на пожежі, які виникли на відкритих територіях та у житловому секторі Миколаївської області.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що чотири рази вогнеборці гисили займання сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Також двічі залучались в житловому секторі, один раз на об’єкті та один раз горіло сміття на території сміттєзвалища у Первомайській громаді. Постраждалих та травмованих немає.

До гасіння також залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони «Первомайське».

Пожежа у Миколаївській області 5 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 5 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що за даними Первомайскої селищної військової адміністрації, увечері 3 жовтня сталася пожежа на сміттєзвалищі у Первомайській громаді. Там горіли й диміли шини від автомобілів. На вечір пожежу було затушено, однак на ранок 4 жовтня внаслідок активних поривів вітру возгорання виникло знову.