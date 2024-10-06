Росіяни з безпілотника атакували маршрутку на Херсонщині: постраждала пасажирка

Херсонська область, фото взято з сайту ukrinform.ua

На Херсонщині поблизу села Орлове окупанти атакували з безпілотника маршрутку. Постраждала пасажирка.

Як повідомили 6 жовтня у Херсонській обласній вйськовій адміністрації, 50-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ніг.

Також під удар ворожого дрона потрапили двоє жителів Станіслава. Через скидання боєприпасу з БпЛА постраждали чоловіки, 28 і 53 років. В них — контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Бригада «швидкої» надала потерпілим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились.

Близько сьомої ранку 6 жовтня в Херсоні внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 64-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. В нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Нині він під наглядом лікарів.