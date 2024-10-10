У Миколаївській області понад 600 споживачів залишились без газу через пошкодження газопроводу
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:32, 10 жовтня, 2024
-
На Миколаївщині невідомі пошкодили підземний газопровід. Більше 600 споживачів залишилось без газу.
Про це повідомили у Міненерго.
У якому саме населеному пункті це сталося не повідомляється.
«У одному з населених пунктів невідомими особами пошкоджено підземний сталевий газопровід середнього тиску. Відключено від газопостачання — 632 споживачів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у липні цього року на Миколаївщині в одному з районів внаслідок бойових дій в полі зсунувся ґрунт та пошкодив газопровід
Також нагадаємо, що 1 липня росіяни вдарили з артилерії по Очакову, що на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу був пошкоджений газопровід низького тиску та лінію електропередачі.