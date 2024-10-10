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У Миколаївській області понад 600 споживачів залишились без газу через пошкодження газопроводу

На Миколаївщині невідомі пошкодили підземний газопровід. Ілюстративне фото з відкритих джерелНа Миколаївщині невідомі пошкодили підземний газопровід. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині невідомі пошкодили підземний газопровід. Більше 600 споживачів залишилось без газу.

Про це повідомили у Міненерго.

У якому саме населеному пункті це сталося не повідомляється.

«У одному з населених пунктів невідомими особами пошкоджено підземний сталевий газопровід середнього тиску. Відключено від газопостачання — 632 споживачів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у липні цього року на Миколаївщині в одному з районів внаслідок бойових дій в полі зсунувся ґрунт та пошкодив газопровід

Також нагадаємо, що 1 липня росіяни вдарили з артилерії по Очакову, що на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу був пошкоджений газопровід низького тиску та лінію електропередачі.

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