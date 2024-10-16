У Миколаївській області знизився рівень пожежної небезпеки
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- Анна Гакман
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3:10, 16 жовтня, 2024
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У Миколаївській області спостерігається зниження рівня пожежної небезпеки. За прогнозом на 16 жовтня, в усіх населених пунктах області рівень небезпеки зменшився до II та I класів.
За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:
- Первомайськ — II клас
- Вознесенськ — II клас
- Баштанка — I клас
- Миколаїв — I клас
- Очаків — I клас
«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ по Миколаєву, вночі 15 жовтня, виникли пожежі у декількох районах міста.
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