У Києві вантажівка на повній швидкості вʼїхала в маршрутку з пасажирами, є постраждалі
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- Марія Хаміцевич
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11:41, 21 жовтня, 2024
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Вранці, 21 жовтня, у Солом’янському районі Києва вантажівка «Газель» на повній швидкості вʼїхала в маршрутку «Атаман», в якій перебували пасажири, наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Про це 21 жовтня повідомили у Нацполіції Києва.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Вадима Гетьмана. На місце виїхали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, патрульні поліцейські та медики. Кількість постраждалих уточнюється, на даний час відомо про чотирьох потерпілих.
Нагадаємо, що вночі, 18 жовтня, на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік села Курячі Лози у Первомайському районі Миколаївщини сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок. Внаслідок аварії 20-річний водій Mercedes-Benz Atego загинув на місці, 21-річного водія MAN з тяжкими ушкодженнями доставили до лікарні.
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