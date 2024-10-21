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У Києві вантажівка на повній швидкості вʼїхала в маршрутку з пасажирами, є постраждалі

ДТП в Києві: вантажівка врізалася в маршрутку, фото: НацполіціяДТП в Києві: вантажівка врізалася в маршрутку, фото: Нацполіція

Вранці, 21 жовтня, у Солом’янському районі Києва вантажівка «Газель» на повній швидкості вʼїхала в маршрутку «Атаман», в якій перебували пасажири, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це 21 жовтня повідомили у Нацполіції Києва.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Вадима Гетьмана. На місце виїхали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, патрульні поліцейські та медики. Кількість постраждалих уточнюється, на даний час відомо про чотирьох потерпілих.

ДТП в Києві: вантажівка врізалася в маршрутку, фото: НацполіціяДТП в Києві: вантажівка врізалася в маршрутку, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що вночі, 18 жовтня, на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік села Курячі Лози у Первомайському районі Миколаївщини сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок. Внаслідок аварії 20-річний водій Mercedes-Benz Atego загинув на місці, 21-річного водія MAN з тяжкими ушкодженнями доставили до лікарні.

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