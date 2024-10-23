На Миколаївщині зберігається низький рівень пожежної небезпеки
-
- Анна Гакман
-
•
-
3:10, 23 жовтня, 2024
-
Сьогодні, 23 жовтня, на Миколаївщині прогнозується низький рівень пожежної небезпеки. У більшості районів встановлено III клас.
За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:
- Первомайськ — III клас
- Вознесенськ — III клас
- Баштанка — III клас
- Миколаїв — III клас
- Очаків — II клас
«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом доби, 21 та в ніч на 22 жовтня вогнеборці шість разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в Миколаївській області, пʼять з них — в житловому секторі, в тому числі одна — в результаті російського обстрілу.
Останні новини про: Пожежі