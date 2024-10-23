На Миколаївщині зберігається низький рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 23 жовтня, на Миколаївщині прогнозується низький рівень пожежної небезпеки. У більшості районів встановлено III клас.

За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:

Первомайськ — III клас

Вознесенськ — III клас

Баштанка — III клас

Миколаїв — III клас

Очаків — II клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби, 21 та в ніч на 22 жовтня вогнеборці шість разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в Миколаївській області, пʼять з них — в житловому секторі, в тому числі одна — в результаті російського обстрілу.