На Миколаївщині зберігається низький рівень пожежної небезпеки
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- Анна Гакман
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23:11, 23 жовтня, 2024
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Завтра, 24 жовтня, на Миколаївщині прогнозується низький рівень пожежної небезпеки.
За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:
- Первомайськ — III клас
- Вознесенськ — III клас
- Баштанка — III клас
- Миколаїв — III клас
- Очаків — III клас
«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня вогнеборці Миколаївщини ліквідували чотири пожежі: горіли житлові будинки, автомобіль та сіно.
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