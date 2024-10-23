  • середа

    23 жовтня, 2024

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині зберігається низький рівень пожежної небезпеки

Завтра, 24 жовтня, на Миколаївщині прогнозується низький рівень пожежної небезпеки. 

За даними метеорологів, ситуація виглядає наступним чином:

  • Первомайськ — III клас 
  • Вознесенськ — III клас 
  • Баштанка — III клас 
  • Миколаїв — III клас 
  • Очаків — III клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

«Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж, проте все ще слід бути обережними та уникати використання відкритого вогню у природних зонах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня вогнеборці Миколаївщини ліквідували чотири пожежі: горіли житлові будинки, автомобіль та сіно.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині горів житловий будинок і господарча споруда
На Миколаївщині зберігається низький рівень пожежної небезпеки
За добу вогнеборці на Миколаївщині загасили чотири пожежі, на одній загинув чоловік

Читайте також:

новини

У Миколаєві на місці зрубаних платанів підрядник відновив будівництво кіосків і вже залив фундамент

Аліна Квітко
новини

«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Ще дозволяє погода: запуск тепла в домівки миколаївців планують лише за пару тижнів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через російську агресію

Олена Козубовська
новини

«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку

Олена Козубовська

Останні новини про: Пожежі

За добу вогнеборці на Миколаївщині загасили чотири пожежі, на одній загинув чоловік
На Миколаївщині зберігається низький рівень пожежної небезпеки
На Миколаївщині горів житловий будинок і господарча споруда

На Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю, — Генпрокуратура

З бюджету Миколаєва виділили майже ₴90 тисяч на допомогу пораненим та 100-річним містянам

4 години тому

Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма

Головне сьогодні