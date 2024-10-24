З початку жовтня Росія здійснила 1700 ударів безпілотниками по Херсонщині
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- Анна Гакман
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19:22, 24 жовтня, 2024
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З початку жовтня російські військові 1700 разів атакували з безпілотників населені пункти Херсонщини.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.
«Під ударом ворога опиняються й бригади, які допомагають людям з терміновими ремонтами понівечених осель. За період роботи Херсонської обласної комунальної аварійно рятувальної служби поранення дістали семеро працівників», — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська вкотре атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Також у Херсоні російська армія знову атакувала автомобіль швидкої допомоги, скинувши вибухівку з безпілотника.
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