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З початку жовтня Росія здійснила 1700 ударів безпілотниками по Херсонщині

Херсон, фото з відкритих джерелХерсон, фото з відкритих джерел

З початку жовтня російські військові 1700 разів атакували з безпілотників населені пункти Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації. 

«Під ударом ворога опиняються й бригади, які допомагають людям з терміновими ремонтами понівечених осель. За період роботи Херсонської обласної комунальної аварійно рятувальної служби поранення дістали семеро працівників», — додали у пресслужбі. 

Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська вкотре атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Також у Херсоні російська армія знову атакувала автомобіль швидкої допомоги, скинувши вибухівку з безпілотника. 

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