За ₴15 тис. допомагала уникнути мобілізації: завідувачку миколаївського коледжу арештували за хабарництво

Центральний районний суд Миколаєва, фото пресслужби суда

Завідувачку одного з миколаївських коледжів затримали за хабар у 15 тисяч гривень. Вона обіцяла допомогти чоловікам вступити до навчального закладу, щоб вони могли уникнути мобілізації.

Як повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва, суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За версією слідства, у вересні 2024 року підозрювана, яка працювала в приймальній комісії, запропонувала одному з містян допомогу з вступом до коледжу за 15 тисяч гривень.

«Завідувач отримала від чоловіка 15 тисяч гривень за розв'язання питання щодо вступу до навчального закладу та можливості уникнення призову за мобілізацією. Окрім цього, чоловік перерахував на рахунок закладу офіційну плату за навчання. За кілька днів, останнього було зараховано до навчання у коледжі та видано Довідку про здобувача освіти», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання жінка заперечила свою провину, стверджуючи, що лише надавала консультації щодо можливостей вступу. В результаті суд відсторонив її від посади та зазначив розмір застави у сумі 151 тисяча 400 гривень.

«У судовому засіданні, жінка заперечила свою провину, зазначала, що лише надавала консультацію з питань можливості вступу до коледжу. За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати стосовно підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 151 тисяча 400 гривень. Окрім цього, суд відсторонив підозрювану від посади», – додали у пресслужбі.

За інформацією «МикВісті», обвинувачення стосується завідувачки навчально-виробничої практики та курсів підвищення кваліфікації Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури Ольги Озерової.

Схеми ухиляння від мобілізації на Миколаївщині

Нагадаємо, що у березні 2024 року на Миколаївщині викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. До злочинної групи причетні п’ятеро людей. Серед них очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця — посадовиця лікарні.

Нагадаємо, що 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.

У червні 2024 року СБУ затримала екснардепку з Миколаєва за підозрою в організації схеми ухилення від мобілізації.

Раніше у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.