Суд збільшив вирок одеситу, який зґвалтував та пограбував неповнолітню на Миколаївщині

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Жителю Одеської області, який зґвалтував та пограбував 15-річну дівчину, призначили суворіший вирок.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, за апеляційною скаргою ювенального прокурора скасували вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання 31-річному жителю Одеської області.

Апеляційний суд визнав слушними доводи прокурора та призначив чоловіку більш суворе покарання у вигляді 9 років 6 місяців позбавлення волі.

За даними слідства, у травні 2019 року о 20:00 на узбіччі дороги чоловік помітив дівчину, наздогнав її, силою затягнув до лісосмуги та зґвалтував. Після чого викрав її мобільний телефон.

Вирок вступив у законну силу з моменту його проголошення в суді, повідомили в пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

Раніше, на Київщині чоловік зґвалтував свою неповнолітню доньку. Йому повідомили про підозру за фактами зґвалтування та сексуального насильства.