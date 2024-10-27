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Росія за тиждень застосувала понад тисячу керованих авіабомб, — Зеленський

Росія атакує Україну. Фото: ДСНС УкраїниРосія атакує Україну. Фото: ДСНС України

Росія продовжує атакувати Україну. Так, за останній тиждень ворожі війська скинули 1100 керованих авіабомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різних типів. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook.

«Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави», — зазначив президент.

Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто щодня захищає України від російських атак, допомагає постраждалим та рятує життя.

«Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну. Дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що росіяни вдарили дронами по селу на Миколаївщині: загинув чоловік, під атаку потрапили поліцейські.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня сили протиповітряної оборони знищили чотири дрони типу «Shahed 131/136», які ворог спрямовував на Миколаївську область. 

Крім того, на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули три людини, десятеро отримали поранення, серед яких троє поліцейських. 

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