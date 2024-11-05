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На Херсонщині відбудовують 146 об’єктів: житлові будинки, дитсадки та школи

Херсон, фото з відкритих джерелХерсон, фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні, 5 листопада, в Херсонській області відбудовують 146 споруд, серед яких вже відновлено 22 багатоквартирні будинки, вісім дитячих садків, 23 заклади охорони здоров’я та вісім шкіл.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Також, за його словами, відновлено 224 об'єктів життєзабезпечення, дев'ять закладів культури та один спортивний зал.

Відновлення Херсонщини, ілюстрація: Олександр ПрокудінВідновлення Херсонщини, ілюстрація: Олександр Прокудін

Олександр Прокудін зазначив, що 4 тисячам 107 родинам нарахували компенсації у рамках програми «єВідновлення» на загальну суму 683 мільйони гривень. Також для 996 родин сформували житлові сертифікати на 1 мільярд 221 мільйон гривень. 

Нагадаємо, у Херсонському художньому музеї ідентифікували ще одну картину «На вулиці» 1951 року, яку викрали росіяни. Загалом вже розпізнали 128 викрадених робіт.

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