Планові відключення світла в Миколаєві 8 листопада: адреси

Електрична лампа, фото: Pixabay

Сьогодні, 8 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 5 Слобідська;

вул. 7 Ялтинська;

вул. 6 Ялтинська;

вул. Ковальська.

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Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. 2 Баштанський;

пров. 2 Троїцький;

пров. 2 Легпромівський;

пров. 4 Легпромівський;

пров. Троїцький;

пров. Кіровський;

вул. Баштанська;

вул. Троїцька;

Троїцький проїзд;

Садовий проїзд;

вул. 2 Набережна;

пров. 1 Легпромівський;

пров. 3 Легпромівський;

вул. Балагана;

вул. Шевченка;

вул. Артилерійська;

вул. Марка Кропивницького;

вул. А. Покровського.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Місцевий;

вул. Передова;

вул. Південна;

пров. Залізничний.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 4 Прибузький;

пр. Богоявленський;

вул. Прибузька;

пров. Колективний.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.