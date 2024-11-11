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У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24

Гелікоптер Мі-24. Фото з відкритих джерелГелікоптер Мі-24. Фото з відкритих джерел

У Московській області у ніч з 9 на 10 листопада спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Штурмовий гелікоптер Мі-24 знищили на аеродромі «Клін-5» Московської області РФ.

Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації Збройних сил Росії.

ГУР нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання.

Нагадаємо, що 22 травня бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила також знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донеччині.

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