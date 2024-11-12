У 2024 році зросла кількість справ про вбивство українських військовополонених

Кількість справ про вбивство українських військовополонених у 2024 році зросла. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених армією РФ, зросла у понад 4 рази цього року, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише «hromadske».

З початку повномасштабного вторгнення Офіс генпрокурора та обласні прокуратури забезпечували процесуальне керівництво у 51 кримінальному провадженні за фактами вбивств українських військовополонених.

Зазначається, що у минулі роки розпочали досудове розслідування в 16 кримінальних провадженнях: 8 — у 2022 році та 8 — у 2023-му. З початку 2024 року розпочато досудове розслідування у 35 кримінальних провадженнях про вбивство полонених українців.

Зокрема: у січні — 3, у лютому — 6, у березні — 1, у квітні — 2, у травні — 1, у червні — 2, у липні — 3, у серпні — 2, у вересні — 5, у жовтні — 7, у листопаді — 3.

У виданні йдеться, що наразі до суду скерували 3 обвинувальні акти. Цьогоріч суди Чернігівської області винесли два вироки про довічне позбавлення волі для росіян, які у березні 2022 року вбили полонених під час окупації сіл Слобода й Лукашівка.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.