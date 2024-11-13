На Миколаївщині рятувальники двічі ліквідовували наслідки ДТП, на одній загинув водій

ДТП на Миколаївщині 12 листопада, фото: ДСНС

Ввечері, 12 листопада, на трасі Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» у межах села Возсіятське, зіткнулись Toyota Corolla з вантажним автомобілем MAN.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, в результаті аварії загинув водій легкового авто. Він був заблокований понівечиними частинами автомобіля. Рятувальники деблокували тіло загиблого 38-річного чоловіка. Водій вантажівки не постраждав.

Також вночі, у селі Дорошівка рятувальникам довелось вивільняти постраждалого водія з автомобіля, який врізався у стовп. Чоловіка з різними ступенями тілесних ушкоджень передали медикам та госпіталізували до лікарні.

ДТП на Миколаївщині 12 листопада, фото: Нацполіція

Раніше, неподалік села Калинівка Вознесенського району водій ВАЗ 2114 збив жінку, яка йшла по узбіччю у попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 87-річна пішохідка від отриманих травм загинула на місці.